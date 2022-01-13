«اللافي» محتفلا برأس السنة الأمازيغية: فرصة للاحتفاء بهويتنا.. والتذكير بعمق حضارتنا 

شارك نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، في الاحتفال برأس السنة الأمازيغية 2971-2972 الذي نظمته وزارة الثقافة والتنمية المعرفية، مساء الأربعاء بطرابلس، تحت شعار “الهوية الوطنية تجمعنا”.

وألقى نائب رئيس المجلس الرئاسي، كلمة في مستهل الحفل، هنأ فيها أمازيغ ليبيا بحلول رأس السنة الأمازيغية الجديدة، مؤكداً أن هذه المناسبة فرصة للاحتفاء بهويتنا وتنوعنا الثقافي واللغوي، الذي يشكل ليبيا، فجمال ليبيا في تنوعها.

وأضاف، إن تقويم السنة الأمازيغية مرتبط بفلاحة وتعمير الأرض، ليذكرنا بالأرض والطبيعة والإعمار، وعمق حضارتنا الليبية وعراقتها، وضرب جذور هويتها في عمق التاريخ الحضاري والإنساني.

وأكد نائب رئيس المجلس الرئاسي، في ختام كلمته على أهمية التمسك بالتنوع، وتناغم الفسيفساء الليبية، للتشجيع على مشاركة الجميع في البناء الناجح، والإعمار والمصالحة، التي تتطلب تنوعاً وتكاملاً يقوينا ولا يضعفنا.