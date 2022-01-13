“العرفي” لـ218: تغيير الحكومة أولوية لمجلس النواب في الفترة الحالية

أكد عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي أن أولوية المجلس الآن هي تغيير الحكومة الحالية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، مشيراً لاحتمالية فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة في الجلسة القادمة.

وأضاف العرفي في تصريح لـ218 عقب لقاء عدد من النواب برئيس المجلس عقيلة صالح الذي عاد لتولي مهامه مؤخراً، أن لجنة خارطة الطريق النيابية لاتزال مستمرة في أداء مهامها الموكلة لها ولا يوجد نية لإيقافها حتى تقديم إحاطتها المرتقبة للمجلس.

جدير بالذكر أن السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند كان قد شدد في اتصال هاتفي مع عقيلة صالح اليوم الأربعاء، على ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة في غضون 18 شهراً، وفق مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي.

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