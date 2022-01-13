وزارة التعليم: شحنات الكتاب المدرسي وصلت فعليًا وبقية المقررات تصل تباعًا للمخازن ولم يتم تغييرها

قالت وكيل وزارة التعليم، للشؤون التربوية مسعودة الأسود، إن شحنات الكتاب المدرسي وصلت فعليًا، مضيفة أن بقية المقررات الدراسية تصل تباعًا لمخازن التعليم ولم يتم تغييرها.

وأضافت الأسود، في تصريحات لمنصة “فواصل”، أن مقرر “الإنجليزي” يخضع وفق الخطة التعليمية، لتطور طبيعي كل 3 سنوات.

ولفتت إلى أنه تم تطوير مناهج اللغة الإنجليزية في الصفوف الخامس والسابع والتاسع تكملة لمنهج العام الماضي، وتم تجميد مادة الحاسوب.

ونوهت إلى أنه تم زيادة العاملين في قطاع التعليم، بإحالة الموظفين في الشركات التي تم حلها في النظام السابق، بقطاع التعليم، مردفة “هم قوة عاملة غير تربوية تشكل عبئا للتعليم”.