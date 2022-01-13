“الصور” يتابع مهام إدارة مكافحة الإرهاب

استعرض النائب العام المستشار “الصديق الصور”، الاختصاصات التي تضطلع بها إدارة مكافحة الإرهاب، وآليات تعزيز أداء المنسبين إليها، وتنسيق أعمالها مع الجهات ذات الصلة.

وجاءت متابعة “الصور” عبر اجتماع عقده -الأربعاء- بحضور وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة ومدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية ومدير إدارة مكافحة الإرهاب بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، وقائدي قوة مكافحة الإرهاب فرع المنطقة الغربية وفرع المنطقة الوسطى ومجموعة من أعضاء النيابة بمكتب النائب العام.

وأكد “الصور” على ضرورة اتساق سياسات مكافحة الإرهاب والممارسات الإجرائية المرتبطة بها مع الشرعية، وطالب بضرورة وضع مخطط عملي يستهدف معالجة الملفات الأمنية ذات العلاقة، وخاصةً إنجاز أعمال مراجعة قاعدة بيانات الهوية الوطنية والجنسية الليبية- وفقاً لما أوردته المنصة الإعلامية لمكتب النائب العام.

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