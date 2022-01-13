«اللافي» يبحث مع المجلس الاستشاري ملف المصالحة وأوضاع مهجري المنطقة الشرقية

التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، الأربعاء، النائب الثاني لرئيس المجلس الاستشاري للدولة “عمر بوشاح”، وعدد من أعضاء المجلس بالمنطقة الشرقية، لبحث أهمية مشروع المصالحة الوطنية الشاملة.

وذكر المجلس الرئاسي، في بيان له، أن «اللافي»، أكد خلال لقائه «بوشاح»، على أهمية مشروع المصالحة الوطنية الشاملة الذي أطلقه المجلس الرئاسي لمساهمته في استقرار ليبيا.

وتناول اللقاء أوضاع مهجري المنطقة الشرقية في الداخل والخارج، والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجههم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وأكدوا استمرار التعاون بين المجلسين لإنجاز ملف المصالحة الوطنية وقفل ملف المهجرين.