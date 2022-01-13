“اللافي وأبوشاح” يتوافقان على دعم مشروع المصالحة الوطنية

أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، أهمية مشروع المصالحة الوطنية الشاملة الذي أطلقه المجلس الرئاسي لمساهمته في استقرار ليبيا، على حدِ قوله.

جاء ذلك خلال اجتماع اللافي بالنائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة عمر بوشاح، وعدد من أعضاء المجلس بالمنطقة الشرقية، ناقشا فيه آليات العمل على تذليل الصعوبات التي تواجه المهجرين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والتعاون بين المجلسين لإنجاز ملف المصالحة الوطنية وقفل ملف المهجرين، وفق بيان الرئاسي.

يُذكر أن المجلس الرئاسي كان قد أطلق ما أسماه مشروع المصالحة الوطنية، التي تُعد من أولويات المهام التي أسندها الاتفاق السياسي الليبي للمجلس، في إطار تهيئة الأجواء الإيجابية لإنهاء الأزمة الليبية.

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