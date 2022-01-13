معتوق: ليبيا دولة فاشلة فما الذي ستقدمه لإسرائيل؟

انتقد السياسي والإعلامي الليبي عبد الحكيم معتوق، ما تداولته عدد من وسائل الإعلام الليبية والإسرائيلية حول لقاء عبدالحميد الدبيبة مع رئيس الموساد الإسرائيلي في الأردن ديسمبر الماضي.

وقال «معتوق»، فى تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع تويتر، الأربعاء، «لم أتفاجأ بالخبر الذي تناقلته عدد من وسائل الإعلام والمتعلق بلقاء جمع أدبيبة مع رئيس جهاز الموساد الأسرائيلي في العاصمة الأردنية (عمان)»، مضيفا «أنا متأكد أن التطبيع قادم.. ولكن ما الذي سوف تقدمه إسرائيل لليبيا وهي دولة فاشلة».

نفى المتحدث باسم الحكومة محمد حمودة صحة الأنباء عن عقد المرشح الرئاسي ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة لقاءً برئيس الاستخبارات الإسرائيلي “الموساد” في الأردن، التي نشرتها صحيفة جيروزاليم العبرية.

وقال حمودة في تدوينة عبر “فيسبوك” رصدتها “الساعة 24”: “تابعنا أخبارا تتداولها إحدى القنوات الإخبارية عن لقاء عبدالحميد الدبيبة بمسؤولين إسرائليين في المملكة الأردنية وعليه نؤكد بأن هذا الخبر غير صحيح”.

وفي السياق نفسه، قالت منصة “حكومتنا” إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ينفي الشائعات التي نشرتها إحدى القنوات حول لقائه بمسؤولين من الحكومة الإسرائيلية، ويؤكد أن ذلك لم يحدث ولن يحدث في المستقبل، وموقفه ثابت وواضح من القضية الفلسطينية.

وفي المقابل، قالت الصحيفة العبرية إن “الدبيبة طلب من إسرائيل التطبيع مع ليبيا وضمان بقائه في السلطة”، لافتة إلى أنه بحث مع رئيس الموساد الإسرائيلي تطبيع العلاقات بين البلدين، بحضور مستشار الأمن القومي لحكومة الوحدة الوطنية، على حد قولها.

وأضافت أن “الدبيبة طلب من إسرائيل دعمه في محاولة البقاء كرئيس للوزراء في الفترة الانتقالية المؤدية للانتخابات الرئاسية البرلمانية، وأنه أبلغ رئيس الموساد الإسرائيلي أن الوقت الحالي غير مناسب للانتخابات”.