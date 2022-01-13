رغم نفي مكتبه.. صحيفة إسرائيلية تؤكد: الدبيبة اجتمع بمدير الموساد

قالت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، نقلاً عن تقارير خاصة، إن مدير الموساد “ديفيد برنيع” ورئيس الحكومة عبد الحميد محمد الدبيبة التقيا مؤخراً في الأردن لمناقشة التطبيع والتعاون الأمني بين البلدين.

وتأتي تقارير الصحيفة الإسرائيلية على الرغم من نفي مكتب رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، وتأكيده أن الأخير لم يُجرِ أي لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين في الأردن، مضيفاً أن موقفه “ثابت من القضية الفلسطينية”.

يُذكر أن هيئة الإذاعة الإسرائيلية نقلت قبل أيام أن الدبيبة “التقى مع كبار المسؤولين الإسرائيليين في العاصمة الأردنية عمان، من بينهم رئيس الموساد، وناقش معهم مسألة تطبيع العلاقات مع إسرائيل”.

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