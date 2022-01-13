مفوضية اللاجئين تقدم مساعدات إلى طرابلس وتاجوراء

قدمت مفوضية اللاجئين معدات وإمدادات طبية إلى مستشفى طرابلس الجامعي ومركز وريمة للرعاية الصحية بتاجوراء، وذلك في إطار دعم السلطات الصحية في ليبيا، مع استمرار ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا.

وقالت المفوضية، في بيان عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، إنها قدمت لمستشفى طرابلس الجامعي إمدادات طبية تتمثل في أقنعة للأكسجين وأغطية الأسرّة أحادية الاستخدام والمطهرات وعربات الأدوات الطبية، مشيرة إلى أنه يمكن أن يستفيد من هذه التبرعات نحو قرابة 75 ألف شخص.

وأشارت إلى أن مستشفى طرابلس الجامعي هو أكبر مستشفى في ليبيا ويقدم قسم الطوارئ فيه خدماته، في المتوسط، إلى 20 ألف حالة شهريًا، بما في ذلك حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، إلى جانب الحالات المرضية الحرجة الأخرى.

كما دعمت المفوضية مركز وريمة للرعاية الصحية بتاجوراء، والذي يوفر خدمات الرعاية الصحية الأولية والولادة والتطعيم، بجهاز تخطيط القلب وجهاز الموجات فوق الصوتية؛ لتحسين جودة الخدمات الصحية في المركز.