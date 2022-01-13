“البدري” يبحث العلاقات الثنائية مع وزير الصحة الأردني

بحث وزير الصحة الأردني فراس الهواري في مكتبه في عمَّان، مع السفير الليبي لدى الأردن عبد الباسط البدري تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة في المجال الصحي.

وأكد الوزير الأردني خلال اللقاء أهمية تعزيز العلاقات بين وزارتي الصحة الليبية والأردنية، خاصةً في إطار تبادل الخبرات في المجال الصحي ودعم برنامج الإقامة للأطباء، والتدريب، وبرامج التعليم الطبي المستمر بين الأطباء الأردنيين والليبيين، واللقاءات العلمية والمؤتمرات الطبية التي تُعقد على المستويين الإقليمي والدولي.

كما ناقش الجانبان الإجراءات الطبية المُقدّمة للمرضى الليبيين في مستشفيات المملكة، والحرص على تقديم الخدمات الطبية وبالمستوى المطلوب، كي يكتمل علاجهم ويتماثلوا للشفاء التام – وفقاً لما أوردته وزارة الصحة الأردنية.

وتجدر الإشارة إلى أن البدري استعرض مع الوزير دراسة التسعيرة العلاجية للمرضى الليبيين في المستشفيات الأردنية المتعاقدة مع المكتب الصحي الليبي، مع المعنيين في هذا المجال، وإمكانية تسهيل إجراءات التأشيرة لدخول المرضى الليبيين ضمن القنوات الدبلوماسية.

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