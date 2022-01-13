السفارة الليبية بتونس: تخصيص مكتب لتسهيل إجراءات الإقامة لليبيين

استعرض القنصل العام الليبي بتونس ” فاضل القريو ” مع مسؤولين بوزارة الداخلية التونسية أمس الأربعاء المشاكل والعراقيل التي تواجه الجالية الليبية بتونس كَـموضوع تشابه الأسماء الذي اتفق على إحالته للجنة الأمنية الليبية التونسية المشتركة.

وأكد المسؤولون التونسيون للقنصل الليبي خلال اللقاء أن إدارة الحدود والأجانب بوزارة الداخلية التونسية خصصت مكتبا خاصا للجالية الليبية لإتمام إجراءات الإقامة مع تسهيل كافة الإجراءات لهم وفقا لما نشرته القنصلية العامة الليبية بتونس عبر صفحتها الرسمية.

كما أكد الجانبان على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين واتفقا على استمرار التعاون المشتركة بينهما.