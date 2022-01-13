مختار الجديد: «السراج والكبير» تسببوا في خراب ليبيا.. فلا تنسوهم من دعائكم

قال مختار الجديد، أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة، «إن الدين العام المقدر بقيمة 160 مليار دينار تبخر وتلاشى بمجرد تعديل سعر الصرف ولم يعد له وجود»، واصفا ذلك بأنه «كالعاصفة التي تمر ولكنها تترك خلفها الخراب والدمار».

وأضاف «الجديد»، في منشور له عبر فيسبوك، «انتهت عاصفة الدين العام ومضت في حال سبيلها ولكنها تركت خلفها دولار بأربعة دينار ونص بعد ان كان بسعر 1.4»، متابعا «السبب الرئيسي لهذه الأزمة هو إقفال النفط لمدة ثلاث سنوات ونصف كانت سببا في خسارة اكثر من مية مليار دولار، وهو رقم كارثي يفوق احتياطي ليبيا الحالي».

وتابع «لا تنسوا من كان وراء ما نعانيه الان من دعاءكم.. هاجر عدادات والتواتي وكذبة العدادات وإبراهيم الجظران وكل من وقف معه ودعمه، بغض النظر عن مساوى الجميع.. الكبير والسراج وغيرهم وبغض النظر عن حالة عدم الاستقرار والاقتتال».