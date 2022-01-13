الصديق الصور لـ”القطراني”: نتمنى سير الحكومة بالشكل المأمول بعد عودتك لطرابلس

استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حسين اعطية القطراني أمس الأربعاء بمكتبه في مدينة طرابلس النائب العام المستشار الصديق الصور.

ورحب النائب العام بقرار القطراني مباشرة عمله من مدينة طرابلس، معرباً عن أمله في أن تكون هذه الخطوة دافعاً لسير عمل الحكومة بالشكل المأمول.

كما تم خلال هذا اللقاء مناقشة بعض الأمور الخاصة بالشأن الليبي وطرح الرؤى المناسبة التي يمكنها وضع الحلول المؤدية إلى الاستقرار الذي يصبو إليه كافة أبناء الوطن.