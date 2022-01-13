العرفي: شكّلنا لجنة للتحقيق مع الحكومة.. وعليها الرحيل

أكد عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، أن المجلس شكل لجنة للتحقيق مع الحكومة، مشددا أنه عليها الرحيل.

وقال العرفي في تصريحات صحفية: “تم تحديد جلسة مجلس النواب الاثنين المقبل برئاسة المستشار عقيلة صالح الذي سيعود لممارسة مهام منصب رئيس مجلس النواب”.

وأضاف “لجنة خارطة الطريق ستقدم إحاطة خلال الجلسة حول آخر مستجدات أعمالها المكلفة بها، بالإضافة إلى مناقشة وضع ترتيبات خارطة الطريق للمرحلة المقبلة المتعلقة بالوضع السياسي الليبي الذي أدى إلى تأجيل إجراء الانتخابات الرئاسية وكذلك مناقشة عدة محاور أخرى منها المحافظ الاستثمارية، وقانون الأمن الداخلي، وقانون توحيد المرتبات”.

وتابع “المجلس سيناقش خلال الجلسة مسألة تغيير حكومة الوحدة الوطنية التي تنتهي في 24 ديسمبر الماضي”، مشيرا إلى أن مجلس النواب قد شكل لجنة أنا أحد أعضائها؛ للتحقيق مع الحكومة التي عليها الرحيل لأن المدة القانونية لها قد انتهت”.