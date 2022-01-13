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بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الخميس 13 يناير 2022

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الخميس 13 يناير 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة حيث يبقى الطقس بارد على معظم أنحاء البلاد مع سقوط أمطار من حين لإخر على مناطق الشمال ومن المتوقع أن تكون جيدة يوم الغد إلى غزيرة احيانا على بعض مناطق الشمال الغربي .

رأس إجدير حتى سرت سهل الجفارة –جبل نفوسة :-
حالة السماء: تبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على فترات ، ومن المتوقع أن تكون جيدة إلى غزيرة أحياناً يوم الغد على بعض المناطق تصحبها خلايا رعدية .
الرياح: شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً على بعض المناطق .
درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (13-16) مْ ، ولاتتجاوز ( 10 ) مْ على المرتفعات الجبلية .

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-
حالة السماء: تبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة خاصةً على المناطق الساحلية والجبل الأخضر .
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط هذا اليوم على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (13-16) مْ ، ولاتتجاوز (11) مْ على الجبل الأخضر وتسجل انخفاض من يوم الغد.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا على مناطق غدامس والحمادة والجفرة .
الرياح: شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (13 – 17) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-
حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: شمالية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (17- 19) مْ وتسجل انخفاض يوم الغد.

مدينة طرابلس
غروب الشمس هذا اليوم الساعة (18:21).
شروق الشمس ليوم الغد الساعة (08:09).

قد تكون صورة لـ ‏نص مفاده '‏F-270-002 الليبية الجوية يومين 2022 الجوية المرك الجوية ليوم الخميس أمطار المدينة خفيفة زواره 05 05 طرابلس العزيزية الخمس زلیتن مصرات 08 احتمال 02 02 03 احتمال غریان ن tاة بنوید القريات 06 08 احيانا بنغازي مغطاة البيضاء شحات 16 05 طبرق السماء 05 05 04 02 15 الجغبوب السماء غدامس اوباری السماء السماء صافية اله قليلة السماء صافيا قليلة لسحب 06 06 16 ال السماء صافيا 06 06 06 راجع السرير تازربو الكفرة‏'‏

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