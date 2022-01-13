بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الخميس 13 يناير 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الخميس 13 يناير 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة حيث يبقى الطقس بارد على معظم أنحاء البلاد مع سقوط أمطار من حين لإخر على مناطق الشمال ومن المتوقع أن تكون جيدة يوم الغد إلى غزيرة احيانا على بعض مناطق الشمال الغربي .

رأس إجدير حتى سرت سهل الجفارة –جبل نفوسة :-

حالة السماء: تبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على فترات ، ومن المتوقع أن تكون جيدة إلى غزيرة أحياناً يوم الغد على بعض المناطق تصحبها خلايا رعدية .

الرياح: شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً على بعض المناطق .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (13-16) مْ ، ولاتتجاوز ( 10 ) مْ على المرتفعات الجبلية .

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: تبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة خاصةً على المناطق الساحلية والجبل الأخضر .

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط هذا اليوم على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (13-16) مْ ، ولاتتجاوز (11) مْ على الجبل الأخضر وتسجل انخفاض من يوم الغد.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا على مناطق غدامس والحمادة والجفرة .

الرياح: شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (13 – 17) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (17- 19) مْ وتسجل انخفاض يوم الغد.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (18:21).

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (08:09).