شلوف: أنا جزء من “حراك المرأة الواعية”  وقضيتنا الحفاظ على هوية المجتمع

أكدت حنان شلوف عضو مجلس النواب عن كتلة حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية للإخوان المسلمين في ليبيا، أنها جزء من حراك “المرأة الواعية”، وقضيتنا منع اتخاذ المرأة الليبية وسيلة لهدم المجتمع وتهديد الدين، بحسب قولها.

وقالت «شلوف»، في منشور لها عبر فيسبوك، إن “حراك المرأة الواعية يضم عدد من منظمات المجتمع المدني وعدد من النساء من مختلف مدن ليبيا ومن مختلف التوجهات”، وفقًا لكلامها.

وتابعت؛ “جمعتهم قضية واحدة هي قضية الحفاظ على هوية المجتمع ومنع اتخاذ المرأة الليبية وسيلة لهدمه وتهديد الدين وأمن الوطن القومي”، بحسب تعبيرها.

موضحة أنها؛ ليست قائدة لهذا الحراك الذي قالت إنه بلا قائد له سوى القضية؛ معقبة؛ “ولكني جزء منه وقد ضم عددًا من خيرة نساء الوطن أفتخر بأن أكون معهن”، على حد قولها.