الارصاد: طقس بارد والحرارة تصل لـ”الصفر”… وامطار غزيرة على هذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الخميس 13/ 01 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الطقس يبقى بارد على معظم ارجاء البلاد ، خاصة اثناء الليل على المرتفعات الجبلية والصحراوية حيث تتراوح مابين ( 0 – 03 ) مْ .

ووفقا للتقرير تبقى فرصة الأمطار مهيأة على مناطق الشمال خلال فترات متقطعة ومن المتوقع أن تكون جيدة يوم الغد الجمعة على بعض مناطق الشمال الغربى خاصة (المنطقة الممتد من زوارة الى مصراتة- بعض مناطق الدواخل و الجبل الغربى) تصحبها خلايا رعدية وقد تكون غزيرة احيانا مما تسبب فى جريان بعض الاودية المحلية وتراكم المياه فى الاماكن المنخفضة. والله اعلم.