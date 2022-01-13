المريمي: إن كان هناك تأجيل طويل للانتخابات فقد يتم تشكيل حكومة جديدة

أكد المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي، فتحي المريمي، أنه ليس هناك إمكانية لإجراء الانتخابات في 24 يناير الجاري؛ لأن أسباب التأجيل الفنية والأمنية ما زالت قائمة”.

وقال المريمي في تصريح صحفي: “الجلسة المقبلة، ستكون حاسمة في طرح حلول نهائية بشأن مستقبل الانتخابات، فكل الخيارات مفتوحة أمام مجلس النواب، سواء بإعادة النظر في القوانين، أو تشكيل المؤسسات من جديد”.

وأضاف “إن كان هناك تأجيل طويل للانتخابات فقد يتم تشكيل حكومة جديدة، وكذلك إعادة تشكيل المفوضية أو غيرها، فالمشاورات والآراء المطروحة كثيرة، والقرار النهائي سيتخذ تحت قبة البرلمان”.

وتابع “تدخلات بعض الأطراف أدت إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة 24 ديسمبر الماضي”.

واستطرد “لجنة خارطة الطريق بالمجلس تقوم باتصالات مع جهات وشخصيات حول السيناريوهات المقبلة، وقد يتم التوصل إلى مقترح نهائي بشأن موعد الانتخابات قبل جلسة الإثنين المقبل، وقد تطلب اللجنة أسبوعًا آخر للتشاور”.