ويليامز: لا بد من إجراء الانتخابات قبل نهاية يونيو المقبل لضمان عدم الدخول بفراغ سياسي

ليبيا – أكدت المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز إن تواجدها في ليبيا بتفويض من أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يأتي لتحقيق إرادة الملايين من الناخبين.

ويليامز أوضحت خلال مقابلة تلفزيونية أجرتها معها شبكة “سي أن أن” الإخبارية الأميركية تابعتها وترجمتها صحيفة المرصد أنها تعمل عن كثب مع المؤسسات المعنية بالعملية الانتخابية بهدف دعمها وصولا إلى إعادة هذه العملية إلى مسارها الصحيح في أسرع وقت ممكن.

وأضافت ويليامز إن ليبيا تعاني منذ 10 أعوام من الفوضى والصراعات بين المؤسسات الحاكمة بشأن الشرعية ما يعني إن الحل لإنهاء ذلك يتمثل في السماح لليبيين لصناديق الافتراع لاختيار رئيس وحكومة بشكل ديموقراطي وإسدال الستار على فصل طويل من الانقسام في البلاد.

وأكدت ويليامز أن القرار النهائي سيكون بيد الليبيين أنفسهم وأن دور الأمم المتحدة هو دور استشاري داعم من دون تدخل في أسماء المرشحين أو العملية السياسية وأنها ليست مختصة بتحديد من بإمكانه الترشح للانتخابات فهذا الأمر هو قرار ليبي خالص.

وأقرت ويليامز بتخلي المجتمع الدولي عن ليبيا بعد انتخابات العام 2012 رغم نجاح الأخيرة ما قاد لتشظي ما عبرت عنه “المرآة الليبية” ودخول البلاد في حال صراع عسكري وانقسام سياسي لم ينتهي إلا في العام 2020 عبر عملية سلام شاملة تهديف لتجميع أجزاء هذه المرآة.

وتابعت ويليامز بالقول إن عملية نزع سلاح الجماعات المسلحة لا تسير بالشكل الصحيح مجددة سعي البعثة الأممية والمجتمع لتمكين الليبيين من إنهاء المراحل الانتقالية الطويلة التي تمر بها بلادهم وصولا إلى المرحلة الدائمة التي لم يتم الوصول إليها منذ العام 2011.

وحذرت ويليامز من الوصول إلى نهاية يونيو المقبل موعد نهاية الجدول الزمني الذي تضمنته خارطة الطريق من دون إجراء الانتخابات التي تتجادل القوى الداخلية بشأن أساس دستوري وقانوني لإجرائها مبينة إن حلول الموعد يعني دخول البلاد في مرحلة فراغ سياسي ما يتطلب عملا جادا لإجراء الانتخابات قبله.

ترجمة المرصد – خاص

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