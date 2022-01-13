“سبل السلام” تُغلق المنفذ الحدودي مع السودان وتشاد

أعلنت كتيبة “سبل السلام”، إحدى الكتائب التابعة للجيش الوطني، إغلاق المنفذ الحدودي الذي يربط ليبيا مع دولتيْ السودان وتشاد، حتى إشعار آخر.

ودعت الكتيبة، التي تتخذ من مدينة الكفرة مركزًا لها، في بيان لها، جميع سائقي المركبات والشاحنات إلى الالتزام بقرارها، معللةً ذلك بالحفاظ على سلامتهم في الوقت الحالي، في حين لم تفصح الكتيبة عن سبب الإغلاق.

جديرٌ بالذكر أن المناطق الجنوبية من ليبيا تشهد عمليات تهريب واسعة لمختلف السلع، مما تسبب في ارتفاع أسعارها وأثر سلبيًا على معيشة المواطنين في تلك المناطق.

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