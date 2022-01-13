اللافي يبحث مع مجلس الدولة ملف المصالحة وأوضاع مهجري المنطقة الشرقية

طرابلس 13 يناير 2022 (وال) _ بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي السيد عبدالله اللافي، خلال لقائه أمس الأربعاء النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة السيد “عمر بوشاح”، وعدد من أعضاء المجلس بالمنطقة الشرقية، ملف المصالحة وأوضاع مهجري المنطقة الشرقية.

وبدوره، أكد اللافي على أهمية مشروع المصالحة الوطنية الشاملة الذي أطلقه المجلس الرئاسي لمساهمته في استقرار ليبيا.

وتناول اللقاء الذي عقد بديوان المجلس بطرابلس، العمل على تذليل الصعوبات التي تواجههم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في ملف المصالحة الوطنية، مؤكدين استمرار التعاون بين المجلسين لإنجاز ملف المصالحة الوطنية، وقفل ملف المهجرين. (وال _ طرابلس) ح س / ه ع

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