الدبيبة يطالب “الإمداد الطبي” بنشر تقرير شهري عن الأدوية والمعدات

طالب رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، جهاز الإمداد الطبي، بنشر تقرير شهري يحتوي على مصروفات الجهاز بأصناف الأدوية والمعدات الطبية.

وقال بيان صادر عن الحكومة: “رئيس الحكومة يصدر تعليماته لجهاز الإمداد الطبي بنشر تقرير شهري يحتوي مصروفات الجهاز بأصناف الأدوية والمعدات الطبية المصروفة لكل المستشفيات العامة وكمياتها ليتعرف المواطن على المتوفر والمصروف لها”.

وأضاف خطاب صادر عن مجلس الوزراء “نشير إلى الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء يوم الأربعاء الموافق 2022/01/12، مع المسؤولين بجهاز الإمداد الطبي ومناقشة عدد من الصعوبات والعراقيل التي تواجه عمل الجهاز وكذلك التعرف على الاختصاصات الموكلة إليه”.

وتابع “تعليمات رئيس الوزراء تقضي العمل على نشر تقرير شهري ابتداء من شهر يناير 2022م، يحتوي مصروفات الجهاز للمستشفيات العامة، والجهات المختلفة بأصناف الأدوية والمعدات الطبية المختلفة وكمياتها، ليتعرف المواطن على ما تم تسليمه لها، وستتولى منصة حكومتنا نشر تلك التقارير بالتنسيق معكم إلى جانب صفحة الجهاز”.