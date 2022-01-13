طقس بارد مع أمطار على غالبية مناطق ليبيا

توقّع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يبقى الطقس باردًا على معظم أنحاء البلاد مع هطول أمطار من حين لآخر على مناطق الشمال، ومن المتوقّع أن تكون جيدة يوم الغد إلى غزيرة أحيانًا على بعض مناطق الشمال الغربي.

وقال المركز، في نشرته الصادرة الخميس، إن المناطق الممتدة من رأس جدير حتى سرت مرورًا بسهل الجفارة وجبل نفوسة؛ تبقى الفرصة مهيأة لهطول أمطار متفرقة على فترات، ومن المتوقع أن تكون جيدة إلى غزيرة أحيانًا يوم الغد على بعض المناطق تصحبها خلايا رعدية، بينما تكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على بعض المناطق، في حين تتراوح درجات الحرارة ما بين 13 و16 درجة مئوية ولا تتجاوز 10 درجات على المرتفعات الجبلية.

أما فيما يخص منطقة الخليج وسهل بنغازي حتى مساعد والواحات ومرادة؛ فستكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار متفرقة خاصةً على المناطق الساحلية والجبل الأخضر، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط هذا اليوم على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي، وتتراوح درجات الحرارة تتراوح ما بين 13 و 16 درجة مئوية ولا تتجاوز 11 درجة على الجبل الأخضر وتسجل انخفاضًا من يوم الغد.

وستكون السماء بمناطق الجفرة والحمادة و سبها وغات وغدامس قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على مناطق غدامس والحمادة والجفرة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة ما بين 13 و17 درجة مئوية.

وفيما يتعلق بالكفرة والسرير وتازربو؛ تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة ما بين 17 و19 درجة مئوية وتسجل انخفاضًا يوم الغد.

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