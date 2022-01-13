وكيل شؤون التعاون الدولي والمنظمات يستقبل مفتي جمهورية أوغندا  

طرابلس 13 يناير 2021 (وال) _استقبل وكيل شؤون التعاون الدولي والمنظمات ، السيد “عمركتي” بديوان الوزارة بطرابلس، مفتي جمهورية أوغندا، الشيخ “شعبان رمضان موباجي “، والوفد المرافق له والذي يقوم هذه الأيام، بزيارة إلى جمعية وكلية الدعوة الإسلامية.

وبحث خلال اللقاء الصعوبات التي تواجه عمل جمعية الدعوة الإسلامية في أوغندا، والسبل الكفيلة بمعالجتها.

وأكد الوكيل خلال هذا اللقاء على الثقة التي تحظى بها كلية الدعوة الإسلامية في شتى أنحاء العالم، وبصفة خاصة في الدول الإفريقية والآسيوية، مشيراً إلى ضرورة وأهمية تطوير وتعزيز التعاون القائم بين البلدين، فيما يتعلق بنشر تعاليم الدين الإسلامي الوسطي .

كما أكد استعداد ليبيا لاستقبال المزيد من الطلبة الأوغنديين، الراغبين في الدراسة بكلية الدعوة الإسلامية بطرابلس. (وال _ طرابلس) ع م / ه ع

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