الحويج: خطتنا الاستثمارية ستبدأ من الجنوب الزاخر بالموارد الطبيعية

ليبيا – قال وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج إن بدء الخارطة الاستثمارية للوزارة سيكون من الجنوب الزاخر بالموارد الطبيعية.

ووفقا لبيان صحفي صادر عن الوزارة اطلعت عليه صحيفة المرصد جاء ذلك خلال لقاء جمع الحويج برمضان أبو جناح نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية ورئيس هيئة تشجيع الاستثمار جمال النويصري لبحث استكمال الخارطة الاستثمارية بالوزارة.

وتابع البيان إن المجتمعين ناقشوا البحث عن مصادر تمويل للمشاريع المستهدفة وتنفيذ وتفعيل المناطق الحرة وتنشيط تجارة العبور وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة بتنفيذ الخارطة الاستثمارية بالمنطقة الجنوبية واستعرضوا المشاكل والصعوبات التي تواجه أصحاب الأعمال والمشاريع بالمنطقة وسبل تذليلها.

وأضاف البيان إن النقاش امتد ليشمل عدد من المشاريع الاستثمارية بقطاعات الصناعة والسياحة والتجارة المستهدفة بالمنطقة الجنوبية وآلية تنفيذها.

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