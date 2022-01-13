حالة الطقس لليوم الخميس بحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية

طرابلس 13 يناير 2022 (وال) _ توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، عبر نشرته الدورية، عن الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة، بداية من اليوم الخميس.

الملخص العام :

يبقى الطقس بارد على معظم أنحاء البلاد مع سقوط أمطار من حين لآخر على مناطق الشمال، ومن المتوقع أن تكون جيدة يوم الغد إلى غزيرة أحيانا على بعض مناطق الشمال الغربي.

رأس إجدير حتى سرت سهل الجفارة –جبل نفوسة :-

حالة السماء: تبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على فترات، ومن المتوقع أن تكون جيدة إلى غزيرة أحياناً يوم الغد على بعض المناطق تصحبها خلايا رعدية .

الرياح: شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً على بعض المناطق .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (13-16) مْ ، ولاتتجاوز ( 10 ) مْ على المرتفعات الجبلية .

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: تبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة، خاصةً على المناطق الساحلية والجبل الأخضر .

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، تنشط هذا اليوم على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (13-16) مْ ، ولاتتجاوز (11) مْ على الجبل الأخضر، وتسجل انخفاض من يوم الغد.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:–

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانا على مناطق غدامس والحمادة والجفرة .

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (13 – 17) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (17- 19) مْ وتسجل انخفاض يوم الغد. (وال _ طرابلس) ف و / ه ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال