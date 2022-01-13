دغيم: عودة “عقيلة” قد تطيح بخارطة الطريق الحالية واللجنة البرلمانية

أكد عضو مجلس النواب زياد دغيم، أن عودة “عقيلة” قد تطيح بخارطة الطريق الحالية واللجنة البرلمانية

قال «دغيم» في تصريح صحفي، رصدته «الساعة 24»، إن “البعثة الأممية تحاول فرض تصور يخدم أطرافا خارجية، ويقصي شخصيات ليبية بارزة من المشهد السياسي”.

وحذر من “إمكانية تنفيذ ذلك في حال رجوع “عقيلة صالح” لرئاسة البرلمان”، معقبًا أن عودة “عقيلة” قد تطيح بخارطة الطريق الحالية واللجنة البرلمانية.

وطالب «دغيم» بضرورة “تشكيل لجنة لتعديل الدستور ومن ثم طرحه للاستفتاء في أقرب وقت، لضمان الوصول إلى الانتخابات قبل نهاية العام الحالي”.

وختم موضحًا أن “خارطة الطريق الحالية المنبثقة عن ملتقى الحوار تمتد إلى شهر سبتمبر القادم وليس في يونيو”..