“القطراني” يبحث الصعوبات التي تواجه مناطق الهلال النفطي

بحث النائب الأول لرئيس الحكومة حسين القطراني، مع عدد من أعيان ومشايخ مناطق الهلال النفطي؛ المشكلات كافة التي تعاني منها المنطقة، حيث طالب الوفد باتخاذ ما يلزم لحلها، خاصةً أن هذه المناطق تحوي كبرى موانئ تصدير النفط ومصانع التكرير .

وأكد “القطراني”، خلال اللقاء الذي عُقد يوم أمس الأربعاء بالعاصمة طرابلس، على أنه سيتم اتخاذ ما يلزم لتحسين مستوى الخدمات لمناطق الهلال النفطي كافة.

وثمّن “القطراني” الدور الذي يلعبه الأعيان والحكماء للحفاظ على النسيج الاجتماعي ورأب الصدع وفتح آفاق جديدة لحوار مجتمعي يهدف للمصالحة الوطنية الشاملة.

وكان رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة قد أعلن، في شهر أكتوبر الماضي، خلال لقائه وفدًا من ممثلي قبائل وأعيان وعمداء بلديات ‏منطقتيْ الهلال النفطي والواحات؛ عن إنشاء صندوق لدعم وتنمية المناطق التي تضخ غالبية إنتاج ليبيا النفطي، من خلال استقطاع نسبة عن كل برميل نفط

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