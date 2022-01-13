الصور: لا بد من وضع مخطط عملي لمعالجة الملفات الأمنية

اجتمع النائب العام، المستشار الصديق الصور، مع وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة، محمود سعيد ومدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية، علي النويصري، ومدير إدارة مكافحة الإرهاب بالإدارة وقائد قوة مكافحة الإرهاب فرع المنطقة الغربية، فرع المنطقة الوسطى ومجموعة من أعضاء النيابة بمكتب النائب العام.

وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية: “تناول الاجتماع استعراض الاختصاصات التي تضطلع بها إدارة مكافحة الإرهاب، وسبل تعزيز أداء منتسبيها، وآلية التنسيق مع الجهات ذات الصلة”.

وأكد النائب العام على ضرورة اتساق سياسات مكافحة الإرهاب والممارسات الإجرائية المرتبطة بها مع الشرعية، مطالباً بضرورة وضع مخطط عملي يستهدف معالجة الملفات الأمنية ذات العلاقة وعلى الأخص إنجاز أعمال مراجعة قاعدة بيانات الهوية الوطنية والجنسية الليبية.