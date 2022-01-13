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أسعار العملات الاجنبية أمام الدينار الليبي اليوم الخميس

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

سوق العملات الموازية يشهد اليوم تحسن لقيمة الدينار الليبي أمام العملات الاجنبية مقارنة بيوم الامس وفيما يلي أسعار بيع العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي في السوق الموازية ومن داخل سوق المشير بالعاصمة طرابلس لهذا اليوم الخميس 13- 1 – 2022 مع ملاحظة أن هذه الاسعار غير ثابتة ويمكن ان تتغير في اي لحظة 

  1 دولار =   4.940  دينار  ليبي

 1 يورو =   5.51دينار  ليبي 

1 جنيه استرليني 6.60 دينار  ليبي

1 دينار ليبي = 0.590   تونسي ( في بن قردان )  

حوالات دبي =  4.96 دينار  ليبي

أما أسعار بيع العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي وفق نشرة مصرف ليبيا المركزي اليوم الخميس فتعتبر مستقرة مع انخفاض أو ارتفاع طفيف جدا وكانت كما يلي : 

الدولار الامريكي = 4.5848دينار ليبي  

اليورو :  5.2147 دينار ليبي 

الجنيه الاسترليني 6.252 دينار ليبي 

الفرنك السويسري = 4.9646 دينار ليبي     

100 ين ياباني =  3.98 دينار ليبي 

 الريال السعودي =  1.2215 دينار ليبي 

الدرهم الاماراتي = 1.2498 دينار ليبي 

الدينار التونسي = 1.5895 دينار ليبي

الدرهم المغربي = 0.4964 دينار ليبي 

الليرة التركي = 0.3331 دينار ليبي 

الايوان الصيني = 0.7203 دينار ليبي

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بوابة افريقيا الاخبارية

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