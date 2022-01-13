أطباء بلا حدود: أوروبا تدعم نظام الاعتقالات والانتهاكات والعنف في ليبيا

ليبيا – أصدرت منظمة “أطباء بلا حدود” بيانا عقب اعتقال أكثر من 600 مهاجر غير شرعي كانوا يعتصمون سلميا بالعاصمة طرابلس للمطالبة بحمايتهم وإجلائهم.

ونقل البيان الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد عن رئيسة بعثة المنظمة في ليبيا “غابرييل غانشي” قولها:”تم القبض على أكثر من 600 من المهاجرين وطالبي لجوء ولاجئ كانوا يتظاهرون بشكل سلمي من أجل إعادة التوطين والحماية والإجلاء من ليبيا”.

وتابعت “غانشي” قائلة:”وتم نقلهم إلى مركز احتجاز عين زارة في الجزء الجنوبي من طرابلس حيث يوجد مئات المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء المحتجزين بالفعل في زنازين مكتظة وظروف معيشية محرومة وقامت فرق المنظمة بالزيارة الأسبوعية إلى عين زارة لتقديم الرعاية الطبية والعقلية للأشخاص المحتجزين”.

وأضافت “غانشي” بالقول:”عالجت فرق منظمة أطباء بلا حدود المرضى الذين يعانون من طعنات وعلامات ضرب وعلامات الصدمة أو الصدمة الناجمة عن الإكراه اعتقالات ومن بينهم اشخاص تعرضوا للضرب وفصلوا عن اطفالهم خلال المداهمات”.

بدورها قالت مديرة عمليات منظمة أطباء بلا حدود “إيلين فان دير فيلدين”:هذا لا يثبت فقط مرة أخرى كيف يتعرض المهاجرون للاحتجاز العشوائي والتعسفي وهو أمر ينطبق على جميع المهاجرين الموجودين حالا في ليبيا تقريبا ولكن هؤلاء الأشخاص محتجزون أيضا لأسباب أخرى”.

وأوضحت “فان دير فيلدين” قائلة:”انهم محتجزون لتحدثهم عن الحماية الأساسية والسلامة والمعاملة بما يتماشى مع الإجراءات الإنسانية وندعو السلطات لوقف الاعتقالات الجماعية ونحثها على إيجاد بدائل كريمة للاحتجاز وعلى الاتحاد الأوروبي التوقف عن دعم ارتكاب نظام الاعتقالات والانتهاكات والعنف في ليبيا”.

ترجمة المرصد – خاص

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