“مكافحة الأمراض” يسجل 618 إصابة و9 وفيات بـ “كورونا”

سجّل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الأربعاء، 618 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، بعد تحليل 4,401 عينة.

ووفق بيان المركز رقم 612؛ فقد سُجّل شفاء 608 حالات، إلى جانب تسجيل تسع حالات وفاة على مستوى البلاد، خمس منها بالمنطقة الغربية، وأربع بالمنطقة الشرقية فيما لم تسجل أي حالات وفاة في المنطقة الجنوبية.

وأشار المركز إلى أن النسبة المئوية للحالات المصابة بلغت 14% بينما بلغ إجمالي الإصابات التراكمية 395,687، منها 6,785 حالة نشطة من بينها 132 حالة حرجة، إضافة إلى تعافي 383,080 حالة، ووفاة 5,822 حالة.

وبلغ عدد من تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا 1,946,622 شخصًا منهم 926,296 تلقوا الجرعة الثانية، و 2,255 تلقوا الجرعة التعزيزية.

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