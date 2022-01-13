القطراني وعون يبحثان عراقيل التي تواجه قطاع النفط

بحث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حسين القطراني، مع وزير النفط والغاز محمد عون، الاشكاليات التي يعاني منها قطاع النفط سواء من ناحية احتياجات العاملين أو البنية التحتية المتهالكة بالاضافة الى توقف الانتاج بعدد من الحقول لدواعي أمنية قاهرة .

وأوضح القطراني خلال اللقاء، الذي جرى اليوم الخميس بأن قطاع النفط يمثل الشريان الوحيد المغذي للميزانية العامة بالاضافة الى بعض الايرادات الاخرى التي تكاد لا تذكر ، لذا من الواجب ان يتم دعم هذا القطاع ومنحه كافة احتياجاته سواء في الصيانات وتبديل خطوط النقل او بناء خزانات تجميع جديدة لتغطية العجز الحاصل بسبب حرق وتدمير عدد من الخزانات في الاعوام السابقة .

وأكد القطراني بأنه يولي اهتمامه بهذا القطاع ويؤكد سعيه لحل كافة الاشكاليات الادارية والفنية والمالية التي يعاني منها ، خصوصًا وأن أسعار النفط تشهد انتعاش نسبي في الوقت الحالي .