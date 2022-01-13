«القطراني» يستقبل في طرابلس أعيان ومشائخ مناطق الهلال النفطي

استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حسين القطراني، مساء أمس الأربعاء، بمقر إقامته بمدينة طرابلس عدد من أعيان ومشائخ مناطق الهلال النفطي.

وأوضح حساب حكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك، أنه خلال اللقاء “استعرض الأعيان خلال هذا اللقاء كافة الإشكاليات التي تعاني منها المنطقة مطالبين الحكومة بإتخاذ ما يلزم لحلها خاصةً وأن هذه المناطق تحوي كبرى موانئ تصدير النفط ومصانع التكرير “.

ومن جانبه أكد «القطراني» للسادة الحضور بأنه سيتم اتخاذ ما يلزم لتحسين مستوى الخدمات لكافة مناطق الهلال النفطي، كما ثمن الدور الهام الذي يلعبه الأعيان والحكماء للحفاظ على النسيج الاجتماعي ورأب الصدع ودرء الفتن وفتح أفاق جديدة لحوار مجتمعي يهدف للمصالحة الوطنية شاملة .