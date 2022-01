مصدر لـ218: ستيفاني وليامز تصل إلى تركيا للقاء مسؤولين أتراك ثم تنطلق إلى القاهرة للقاء مسؤولين مصريين

