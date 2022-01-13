الصور يطالب بمراجعة قاعدة بيانات الهوية الوطنية والجنسية الليبية

طالب النائب العام الصديق الصور، بضرورة وضع مخطط عملي يستهدف معالجة الملفات الأمنية، خاصة إنجاز أعمال مراجعة قاعدة بيانات الهوية الوطنية والجنسية الليبية.

استعرض الاجتماع الذي عُقد عدد من مدراء الأجهزة الأمنية بالمنطقتين الغربية والوسطى، ومجموعة من أعضاء النيابة في طرابلس، الاختصاصات التي تضطلع بها إدارة مكافحة الإرهاب وسبل تعزيز أداء المنتسبين إليها وآلية تنسيق أعمالها مع الجهات ذات الصلة، حيث أكد الصور على ضرورة اتساق سياسات مكافحة الإرهاب والممارسات الإجرائية المرتبطة بها مع الشرعية.