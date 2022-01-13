السفير الأمريكي: إعادتنا لتمثال رأس المرأة المحجبة انتصار لليبيا

أكد السفير الأمريكي المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا “ريتشارد نورلاند”، أن إعادة تمثال أثري من أمريكا إلى ليبيا انتصارًا لتطبيق القانون.

وأوضح حساب السفارة الأمريكية في سلسلة تغريدات على تويتر، أن «نورلاند» قال إننا؛ “نحيي جهود مكتب المدعي العام في منهاتن وجهاز الأمن الداخلي الأمريكي لإعادتهم بنجاح تمثال نصفي جنائزي أثري من قورينا”، مردفًا أن “هذا انتصار لليبيا، فضلا عن أنه انتصار لتطبيق القانون وسيادة القانون”.

وتابع «نورلاند»؛ “تلتزم الولايات المتحدة بحماية التراث الثقافي الغني والمتنوع في ليبيا، والذي يمثل تاريخ البلاد وهويتها المشتركة”.

وختمت السفارة موضحة أن إدارة الشرق الأدنى بوزاة الخارجية، قالت إن “رأس المرأة المحجبة، هو التحفة الأثرية التي تم استردادها ويعود تاريخها إلى القرن الرابع قبل الميلاد وهو عبارة عن تمثال هلنستي لإلهة شابة سُرقت من مدينة قورينا الأثرية الواقعة بالقرب من شحات الحالية في ليبيا”، معقبة؛ “نهنئ شعب ليبيا على عودة هذا التمثال”.