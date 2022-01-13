المنفي يهنئ الشعب الليبي برأس السنة الأمازيغية

هنأ رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الشعب الليبي عامة والأمازيغ بصفة خاصة بحلول رأس السنة الأمازيغية 2972.

وأكد المنفي في بيان له أن الأمازيغ جزء من الشعب الليبي وأن الثقافة الأمازيغية جزء أساسي من هويته ومكونا رئيسيا من مكونات الموروث الحضاري الجامع لليبيا.

وأعرب المنفي عن تمنياته أن يعود هذا العام على الشعب الليبي أجمع بالخير والمحبة والسلام.

وكان عميد بلدية زوارة حافظ بن ساسي طالب وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية بدر الدين التومي باعتماد رأس السنة الأمازيغية لتكون عطلة رسمية بكامل التراب الليبي إسوة بباقي العطلات والمناسبات الوطنية .

جاء ذلك في خطاب وجهه عميد بلدية زوارة لوزير الحكم المحلي اليوم الثلاثاء بحسب المكتب الإعلامي للبلدية.

وأصدر عميد بلدية زوارة القرار رقم 1 لسنة 2972 أمازيغي 2022 ميلادي بأن يكون اليوم الخميس عطلة رسمية في كافة المؤسسات والهيئات العامة داخل نطاق بلدية زوارة الكبرى .