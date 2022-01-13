الدبيبة في احتفالية السنة الأمازيغية: ليبيا أرض مباركة.. ولن نتركها للعابثين

قال رئيس حكومة تسيير الأعمال منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة ،إن الليبيين يحتفلون بالسنة الأمازيغية الجديدة دون معاناة أو حروب، مضيفًا: “ليبيا أرض مباركة، ولا يمكن بأي شكل أن نتركها للعابثين”.

جاء ذلك في كلمته باحتفالية مدينة نالوت الخميس، التي بثتها صفحة حكومتنا، على فيسبوك.

وأكمل الدبيبية قائلًا ” نحن اليوم في نالوت نحتفل بالعام الأمازيغي الجديد، ولله الحمد بحضور كل البلديات الأمازيغية والبلديات الجارة لا نعاني أو نحارب، ونتمنى أن يعم الخير على الجميع في كل أرجاء ليبيا”.

وقدم الدبيبة اعتذارًا إلى المناطق الحدودية الصحراوية “لعدم الاهتمام بهم”، مردفًا: “لكن سنزوركم قريبًا وسنقف على كل المناطق.

وتابع كلمته: “كل الليبيين في حاجة إلى التعرف على الثقافة والتقاليد الأمازيغية، كما نحن في حاجة إلى التعرف على الأمازيغ، وهم من أهم شرائح وأصول ليبيا التي نعتز ونفتخر بها، ثقافة الأمازيغ تعنينا”.