القطراني يلتقي وزير النفط لمناقشة توقف الإنتاج بعدد من الحقول

عقد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حسين اعطيه القطراني، اليوم الخميس، اجتماعا مع وزير النفط والغاز السيد محمد أحمد عون.

وقال بيان صادر عن الحكومة: “استعرض الوزير خلال هذا الاجتماع الإشكاليات التي يعاني منها قطاع النفط سواء من ناحية احتياجات العاملين أو البنية التحتية المتهالكة بالإضافة إلى توقف الإنتاج بعدد من الحقول لدواعي أمنية قاهرة”.

وأضاف البيان “أوضح النائب الأول أن قطاع النفط يمثل الشريان الوحيد المغذي للميزانية العامة بالإضافة إلى بعض الإيرادات الأخرى التي تكاد لا تذكر، لذا من الواجب أن يتم دعم هذا القطاع ومنحه كافة احتياجاته سواء في الصيانات وتبديل خطوط النقل أو بناء خزانات تجميع جديدة لتغطية العجز الحاصل بسبب حرق وتدمير عدد من الخزانات في الأعوام السابقة”.

وأكد القطراني أنه يولي اهتمامه بهذا القطاع ويؤكد سعيه لحل كافة الإشكاليات الإدارية والفنية والمالية التي يعاني منها، خصوصا وأن أسعار النفط تشهد انتعاش نسبي في الوقت الحالي”.