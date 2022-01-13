إشهار فرع المنظمة العربية لحقوق الإنسان في مصراتة

أعلن المكتب الإعلامي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان يليبيا إشهار فرع المنظمة في مدينة مصراتة. وبين المكتب الإعلامي أن الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا د.عبدالمنعم الحر تحدث خلال حفل إشهار فرع المنظمة عن دور المنظمة العربية في تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان وسيادة القانون ورد المظالم وعدم استيفاء الحق بالذات . وحضر حفل إشهار المنظمة عدد من ممثلي الهيئات القضائية ونقابة المحامين ومفوضية المجتمع المدني ووزارة الداخلية والتعليم والصحة وأساتذة القانون بجامعة مصراتة ..

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