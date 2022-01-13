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عقيلة صالح: قانون إعادة تشكيل الأعلى للقضاء “محصن”

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح على أن القانون رقم 11 لسنة 2021 الخاص بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء، صدر، ولا يجوز المساس به إلا عن طريق المجلس الذي أصدر القانون، مضيفًا أنه لا يمكن إلغاؤه أو تعديله بموجب رسالة.

وكان رئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري، قد طالب، في وقت سابق، في خطاب رسمي موجه للمجلس الأعلى للقضاء؛ بعدم تنفيذ القانون المذكور إلى حين البتّ في مشروعيته.

وأضاف “النويري” أنه لا يوجد سند قانوني لصدوره، مشيرًا إلى أن ما خلص إليه أعضاء مجلس النواب وتم التصويت عليه في إحدى الجلسات هو خلاف لما ورد بالقانون رقم 11 لسنة 2021.

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قناة 218 الليبية

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