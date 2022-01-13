القطراني: محاربة الإرهاب في ليبيا ستنعكس إيجاباً على أمن إيطاليا

استقبل النائب الأول لرئيس الحكومة حسين القطراني اليوم الخميس بمكتبه السفير الإيطالي لدى ليبيا ” جوزيبي بوتشينو” والوفد المرافق له.

وأكد القطراني خلال اللقاء على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين الصديقين، وأوضح أن تحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الهجرة غير القانونية والإرهاب وتأمين الحدود في ليبيا، تبرز أهميته في أنه سينعكس إيجابا على أمن المنطقة العربية والأوروبية خاصة إيطاليا ، وأنه لابد من التعاون بين البلدين لتحقيق ذلك طبقا للاتفاقيات والمعاهدات الموقعة بين الجانبين بالخصوص .

من جانبه، أكد السفير الإيطالي ” جوزيبي بوتشينو” وقوف بلاده إلى جانب الشعب الليبي للوصول إلى الاستقرار .

وتناول اللقاء بحث العلاقات الثنائية، وسبل التعاون في مختلف المجالات بين البلدين خاصة فيما يتعلق بمشاريع إعادة إعمار المناطق المدمرة جراء الحرب، والإسراع بفتح القنصلية ببنغازي والتفعيل خطوط الحركة البحرية التجارية.