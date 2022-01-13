المنفي يبحث تفعيل جهاز الأمن الوطني

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الخميس مستشار الأمن الوطني إبراهيم بوشناف وذلك لبحث تفعيل عمل جهاز الأمن الوطني.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن مستشار الأمن الوطني قدم إحاطة لرئيس المجلس الرئاسي بالخطوات التي يقوم بها لغرض تفعيل وتنظيم عمل جهاز الأمن الوطني.

كما تناول اللقاء الذي عقد بديوان المجلس الرئاسي، عدداً من الملفات المتعلقة بتأمين الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب.

وأكد المنفي على أهمية عمل الجهاز وضرورة تفعيله مشيراً إلى ضرورة تسخير كافة الإمكانات ليقوم الجهاز بعمله المناط به.