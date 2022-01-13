المنفي ووفد من بنغازي يبحثان الإشكاليات التي تعاني منها الجامعة

العنوان-طرابلس

بحث، رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، صباح اليوم الخميس بطرابلس، مع وفد من بنغازي، العديد من الإشكاليات التي تعاني منها جامعة بنغازي وكلياتها، وخاصة ما يتعلق بمشاريعها المتعثرة، وتطوير المعامل والمكتبة المركزية وتحديثها، واستعراض مخاطبات الجهات المختصة، وضرورة دفع عجلة البناء والإعمار في الجامعة.

وترأس الوفد عضو مجلس النواب عن المدينة، عائشة الطبلقي، ووكيل جامعة بنغازي للشؤون العلمية، عبد الكريم الغزالي.

وتناول الاجتماع آلية توحيد مؤسسة المصرف الزراعي، وإنهاء حالة الانقسام بهذه المؤسسة ودعمها، حتى تؤدي دورها على أكمل وجه، وتساهم في التنمية.

وقال مكتب المنفي، أن رئيس المجلس الرئاسي أكد حرصه التام على إعادة إعمار وتطوير البنية التحتية لمدينة بنغازي، وخاصة الجامعة، وعلى أهمية العمل مع الجهات التنفيذية المختصة لدعمها.