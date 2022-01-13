لقاء ليبي مصري.. لتوحيد المواقف حول موعد جديد للانتخابات

كشفت مصادر مصرية مقربة من اللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي عن عقد لقاء في القاهرة لعدد من زعماء القبائل في المنطقة الشرقية؛ لبحث العلاقات الثنائية والدور المصري في ليبيا.

وحضر اللقاء، من الجانب المصري، رئيس اللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي أيمن بديع ورئيس جهاز المخابرات العامة عباس كامل، إلى جانب عدد من القيادات العسكرية في ليبيا.

واستهدف اللقاء توحيد المواقف في ظل المساعي الدولية للتوافق على موعد جديد لإجراء الانتخابات في ليبيا، بعد أن تأجلت عن موعدها الرسمي الذي كان مقررًا في الـ 24 من ديسمبر الماضي.

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