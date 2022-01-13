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لقاء ليبي مصري.. لتوحيد المواقف حول موعد جديد للانتخابات

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت مصادر مصرية مقربة من اللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي عن عقد لقاء في القاهرة لعدد من زعماء القبائل في المنطقة الشرقية؛ لبحث العلاقات الثنائية والدور المصري في ليبيا.

وحضر اللقاء، من الجانب المصري، رئيس اللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي أيمن بديع ورئيس جهاز المخابرات العامة عباس كامل، إلى جانب عدد من القيادات العسكرية في ليبيا.

واستهدف اللقاء توحيد المواقف في ظل المساعي الدولية للتوافق على موعد جديد لإجراء الانتخابات في ليبيا، بعد أن تأجلت عن موعدها الرسمي الذي كان مقررًا في الـ 24 من ديسمبر الماضي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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