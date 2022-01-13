رئيس الحكومة يلتقي بعميد وممثلي القطاعات ببلدية نالوت

نالوت 13 يناير 2022 (وال)- التقى رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة؛ في مقر بلدية نالوت بعميد وأعضاء البلدية، وممثلي القطاعات وعدد من عمداء بلديات المدن المشاركة في احتفالية رأس السنة الأمازيغية.

وعبّر الدبيبة في بداية كلمته للحضور عن سعادته هذا الصباح بلقائهم وتوجه بالتهنئة للحضور بمناسبة رأس السنة الأمازيغية، مؤكداً على أن الثقافة الأمازيغية ثقافة لكل الليبيين وليس لفئة الأمازيغ و الشعب الليبي للتعرف عليها.

كما عبر السيد الرئيس؛ عن سعادته بالتواجد بمدينة نالوت المجاهدة، وبحضور عمداء البلديات الأخرى، وأكد على سعي الحكومة في خدمة جميع مناطق ليبيا، بما هو ممكن والسعي لتنفيذ ما هو غير ممكن حاليًا بجعله هدفًا مستقبليًا. (وال) ح س/ ر ت

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