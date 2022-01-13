وصول أولى شحنات الكتاب المدرسي بعد طباعته في الخارج

أعلنت وزارة التعليم بحكومة الوحدة الوطنية وصول أولى شحنات الكتاب المدرسي إلى مخازن مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية بعد طباعته في الخارج.

وأكدت وزارة التعليم في بيان لها بدء توزيع شحنات الكتاب على المخازن الفرعية، ومنها إلى المؤسسات التعليمية ضماناً لوصول الكتاب لجميع الطلاب، والطالبات وفي كافة الصفوف، والمراحل الدراسية.

واعتذرت وزارة التعليم لجميع الطلّاب والطالبات، وأولياء أمورهم عن تأخر تسليم الكتاب المدرسي وثمنت دور اللجنة الوزارية المُشكّلة بقرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية لما قامت به من جُهود.