الصغير: مشروع الدبيبة الوحيد هو التكاثر من خلال منحة الزواج التي نهب ثلاثة أرباعها

ليبيا – قال السفير السابق حسن الصغير إن عبد الحميد الدبيبة بعد ما هاجم البرلمان والمفوضية وغيرها، لم يجد طريقة يحاول فيها خلق شعبية الا بمهاجمة وزراء حكومته.

الصغير أضاف في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “الدبيبة قال اليوم بأن وزيرة الصحة في وادٍ والحكومة في وادٍ، والصحيح هو أن الدبيبة واللافي وجمعة وفوطة فزان في وادٍ، وبقية الحكومة في وادٍ آخر”.

وتابع: “إدعى التوقف لأغراض الترشح حوالي الشهرين، تفرغ هو ورهطه للرد على شائعات التزوير بمؤهله العلمي وخذلانه للعهد أشهر، مشروعه الوحيد هو التكاثر من خلال منحة الزواج التي نهب ثلاثة أرباعها مع زمرة المناشف في حكومته. وتوريدات وتجهيزات كورونا ما لم ينهبه الوكيل السابق للصحة نهبه الدبيبة وإبراهيم”، بحسب قوله.

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