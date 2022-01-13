الحويج يشدد على دعم القطاع الخاص وتفعيل الاستثمار

أكد وزير الاقتصاد محمد الحويج على ضرورة أن يُحدد فريق التعاون الدولي أولوياته ويضع آلية عمل ذات فعالية، تسهم في تفعيل قطاع الاستثمار وتُشجع القطاع الخاص المحلي والأجنبي المشاركة في تطوير القطاع وتنفيذ المشاريع المستهدفة، ضمن الخارطة الاستثمارية بوزارة الاقتصاد والتجارة، وضمان استثمارات وأملاك الدولة في الداخل والخارج.

جاء ذلك خلال ترأس الحويج الاجتماع السادس لفريق التعاون الدولي الاقتصادي وشؤون الاستثمــــــار، والذي يبحث وضع آلية متابعة ملف الأحكام القضائية ضد الدولة الليبية وتأثيراتها السلبية على ملف الاستثمار، وكيفية تسهيل إجراءات تسجيل شركات التعاون الدولي بوزارة الاقتصاد والتجارة وتفعيل دور غرف التجارة المشتركة، والعمل على تقييم دور مصلحة أملاك الدولة، فيما يتعلق بالاستثمار والعمل على تبني سياسات موحدة في ملفات الاستثمار والتعاون الدولي، والتنسيق بين إدارات ومكاتب التعاون الدولي بالوزارات.

يُذكر أن فريق التعاون الدولي الاقتصادي وشؤون الاستثمار يترأسه مستشار التعاون الدولي بمجلس الوزراء مجدي عبدو، وعضوية مدير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي بوزارة الاقتصاد والتجارة، ومديرو إدارات التعاون الدولي بوزارات المالية والعمل والتأهيل، ومدير إدارة التعاون الدولي بالهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية